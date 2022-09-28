Москва, 28 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, касающийся пересмотра в кассационном порядке постановления суда о возмещении реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитированного, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября. Закон принят в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается недопустимость пересмотра судом кассационной инстанции постановления суда о возмещении реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитируемого, в срок, превышающий 1 год со дня вступления этого акта в законную силу.

Это ограничение будет обязательным при пересмотре всех постановлений о возмещении реабилитированному имущественного вреда, отмечают в правительстве России.