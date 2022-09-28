Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече в Вашингтоне с министром иностранных дел Таджикистана, что Соединённые Штаты работают над «углублением отношений со всеми своими друзьями в Центральной Азии». Его таджикский коллега Сираджуддин Мехриддин подчеркнул важность обеспечения безопасности в регионе, особенно озабоченность его страны ситуацией в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана Pixabay.com

После ухода из Афганистана Соединённые Штаты стремятся к сотрудничеству в области безопасности со странами Центральной Азии, особенно с Таджикистаном и Узбекистаном, для борьбы с террористическими группами, которые присутствуют и действуют под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Чтобы привлечь к сотрудничеству эти две страны, Америка пообещала передать им бывшую авиатехнику республиканской армии, которую афганские лётчики угнали в эти страны после падения правительства.

Блинкен назвал США «стабильным партнёром» Таджикистана.

Мехриддин сообщил, что обсуждал со своим американским коллегой проекты по развитию бизнеса и строительству. Однако самой важной заботой своей страны он назвал «региональную безопасность».

«Как я напомнил уважаемому коллеге, самым важным вопросом для нас является внутренняя и региональная безопасность, особенно вопросы, связанные с Афганистаном», — сказал он.

Он добавил, что Таджикистан и США «будут тесно сотрудничать по этим вопросам».

Министр иностранных дел Таджикистана заявил 25 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, что «Афганистан стремительно становится убежищем для террористов и очагом распространения экстремизма в регионе».

Он добавил с обеспокоенностью, что боевики из Центральной Азии перебрались на север Афганистана, чтобы дестабилизировать регион и пытаются создать напряжённость вблизи таджикской границы.