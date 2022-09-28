Москва, , 16:06 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о сроке, на который может избираться мера пресечения в виде залога, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября. Закон принят в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о продлении срока применения залога.

При этом срок, на который может избираться мера пресечения в виде залога, устанавливается в виде периода до двух месяцев. Срок применения этой меры пресечения исчисляется с момента внесения залога.

В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде залога срок применения залога может быть продлен по решению суда.

Также предусматривается возможность апелляционного обжалования постановления или определения суда об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мягкую меру пресечения до вынесения итогового судебного решения.

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