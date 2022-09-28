Стокгольм, 28 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. 28 сентября лидер Умеренных Ульф Кристерссон встретился с тальманом риксдага Андреасом Норленом, чтобы проинформировать его о том, как идут переговоры по вопросу формирования правительства Швеции. После встречи Кристерссон провел пресс-конференцию в пресс-центре риксдага, пишет газета Aftonbladet.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Я достаточно подробно описал ситуацию, в которой мы сейчас находимся. В общем, ситуация хорошая, у нас конструктивные обсуждения», — сказал журналистам Кристерссон.

У Норлена Кристерссон попросил две недели на переговоры, которые ему были предоставлены. По истечению этого периода Кристерссон еще раз встретится в Норленом, чтобы проинформировать о завершении переговоров с другими правыми партиями и готовности поставить вопрос на голосование по избранию нового премьер-министра.

По словам Кристерссона, одновременно обсуждается много разных вещей.

«И темы очень обширные, и довольно подробно обсуждаем», — отметил будущий премьер-министр страны.