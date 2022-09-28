Москва, 28 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Воссоединение России с ЛНР, ДНР, Херсонщиной и Запорожьем позволит прибавить примерно 2,9% к экономике РФ, отметил доктор экономических наук Никита Кричевский в заметке «Экономические пряники от присоединения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожской области таковы», опубликованной в его телеграм-канале 28 сентября. Он также заметил, что экономические плюсы глубоко вторичны по сравнению с объединением русского мира.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

По прогнозу экономиста Кричевского, это наиболее оптимистичная оценка, поскольку пандемия и боевые действия всерьез потрепали экономику регионов.

«В 2020 г. производство в ДНР упало на 40%, а в 2021 г. смогло отыграть только 26%. Для этого есть хороший человеческий капитал и неплохая высшая школа. В ДНР и ЛНР в секторе НИОКР работает более 3000 докторов и кандидатов наук», — пояснил профессор.

По словам Кричевского, оценить объем расходов на новые территории пока невозможно. Ранее возможный объем называли представители народных республик. Глава ЛНР Леонид Пасечник оценивал восстановление региона в 1,5 трлн руб., а премьер-министр ДНР Виталий Хоценко сообщил, что Россия в течение двух лет вложит в экономику республики 2 трлн руб. Только Мариуполю на восстановление потребуются десятки миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 100% бюллетеней на референдуме за воссоединение с Россией в Запорожской области проголосовали 93,11%, в Херсонской — 87,05%. В ЛНР за воссоединение проголосовали 98,42%, в ДНР — 99,23%.

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