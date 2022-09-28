Москва, , 16:28 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о специальных местах, где возможна продажа животных, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Устанавливаются требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и так называемым птичьим рынкам.

«Содержание животных в местах, используемых для торговли животными, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ», — следует из документа.

Закон не касается сельскохозяйственных животных.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума устанавливает требования к местам продажи животных