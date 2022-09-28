Госдума ввела жесткие требования к зоомагазинам и птичьим рынкам
Москва, 28 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о специальных местах, где возможна продажа животных, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Госдума
Устанавливаются требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и так называемым птичьим рынкам.
«Содержание животных в местах, используемых для торговли животными, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ», — следует из документа.
Закон не касается сельскохозяйственных животных.