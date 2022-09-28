Астрахань, 28 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Около сотни вопросов об оформлении добровольцами поступило на горячую линию 122 в Астраханской области за сутки 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Большинство обращений касаются действий после получения повестки, явки по мобилизационному предписанию и вопросов оформления добровольцами (последних за прошедшие сутки — 100). Также обращаются за разъяснениями о праве на отсрочку», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обращения на номер 122 домой вернулись двое ранее получивших повестку астраханцев — один является отцом четверых детей, второй получил отсрочку в связи с тяжёлой болезнью матери.