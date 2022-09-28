Владивосток, , 13:15 — REGNUM В Находке 27 сентября произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

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Установлено, что 23-летний водитель Toyota Mark X, двигаясь со стороны улицы Ленинской в направлении Заводской, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 10-летнюю девочку. Ребенок шел по тротуару в попутном направлении по ходу движения машины в сторону улицы Нахимовской.

От полученных травм школьница скончалась на месте ДТП.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разблокировали деформировавшиеся двери автомобиля, извлекли из салона водителя и 22-летнего пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу.

Стаж водителя — 1 год. В этом году его трижды привлекали его к административной ответственности за нарушение ПДД.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вольском районе Саратовской области 27 сентября в дорожной аварии с участием двух автомобилей пострадали дети.