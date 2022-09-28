Москва, 28 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий требования к выгулу собак-проводников, которые сопровождают инвалида по зрению, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Прописывается, что требования к выгулу домашних животных не распространяются на случаи, когда собака-проводник сопровождает инвалида по зрению.

Собаки — проводники проходят соответствующую подготовку и, как правило, сопровождают своего владельца на поводке, тем самым обеспечивая безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических лиц и юридических лиц, отмечают в Госдуме.

Законопроект внесен в Госдуму Заксобранием Пермского края. Нормы коснутся порядка 100 тыс. человек и их собак.