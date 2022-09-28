Копенгаген, 28 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Датский флот усилил свое присутствие вокруг острова Борнхольм, который находится примерно в пяти милях от одного из мест, где, как предполагается, произошел взрыв на газопроводе «Северный поток». Об этом 28 сентября сообщил шведские телеканал SVT.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

«Мы разговаривали здесь с людьми, которые говорят, что военные корабли приближаются, даже слишком быстро», — говорит репортер SVTРафаэль Сисаск, работающая на Борнхольме.

В правительстве Дании подчеркнули, что утечки газа в Балтийском море не угрожают жизни и здоровью людей на острове. Прямая военная угроза для Дании тоже не рассматривается, но военное присутствие вокруг Борнхольма тем не менее усилено.

Шведские журналисты пишут, что в целях безопасности датские власти разместили газовые измерители на восточной стороне острова, чтобы следить за ситуацией.