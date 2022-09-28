ВМС Дании усиливают присутствие в Балтийском море — SVT
Копенгаген, 28 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Датский флот усилил свое присутствие вокруг острова Борнхольм, который находится примерно в пяти милях от одного из мест, где, как предполагается, произошел взрыв на газопроводе «Северный поток». Об этом 28 сентября сообщил шведские телеканал SVT.
«Мы разговаривали здесь с людьми, которые говорят, что военные корабли приближаются, даже слишком быстро», — говорит репортер SVTРафаэль Сисаск, работающая на Борнхольме.
В правительстве Дании подчеркнули, что утечки газа в Балтийском море не угрожают жизни и здоровью людей на острове. Прямая военная угроза для Дании тоже не рассматривается, но военное присутствие вокруг Борнхольма тем не менее усилено.
Шведские журналисты пишут, что в целях безопасности датские власти разместили газовые измерители на восточной стороне острова, чтобы следить за ситуацией.