Москва, 28 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о единой системе возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью добровольцев (волонтеров), передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Также расширяются цели благотворительной деятельности и прав добровольцев за счет таких направлений, как участие в ликвидации ЧС и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.

Кроме того, появляется такое направление, как содействие в оказании гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, медицинской помощи в больницах и клиниках.

Также законом устанавливается как возможность волонтерам участие в поиске лиц, пропавших без вести, в том числе оказание помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести.

Ряд норм касается возмещения вреда волонтерам.

Причиненный вред планируется возмещать посредством выплаты компенсации за счет средств федерального бюджета: добровольцу (волонтеру) — в случае причинения вреда его здоровью; его родственникам, в равных долях, — в случае смерти добровольца (волонтера).

Компенсацию предлагается выплачивать независимо от выплаты иных сумм, причитающихся в целях возмещения вреда жизни или здоровью добровольца (волонтера), включая страховые выплаты по договорам обязательного или добровольного личного страхования, компенсационные выплаты и единовременные пособия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами или договором, заключенным с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией.

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