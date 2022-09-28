Екатеринбург, 28 сентября 2022, 13:33 — REGNUM На территории Свердловской области нет проблем с переполненностью гарнизонов. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков.
«В Еланском гарнизоне действительно собралось определённое количество граждан, но это не значит, что гарнизоны переполнены. Места достаточно. Все социальные нормы соблюдаются», — подчеркнул Чирков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. В Свердловской области действует горячая линия.