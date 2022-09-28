Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM На территории Свердловской области нет проблем с переполненностью гарнизонов. Об этом 28 сентября в ходе пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«В Еланском гарнизоне действительно собралось определённое количество граждан, но это не значит, что гарнизоны переполнены. Места достаточно. Все социальные нормы соблюдаются», — подчеркнул Чирков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. В Свердловской области действует горячая линия.