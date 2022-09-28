Оренбург, , 13:14 — REGNUM В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора отдела внутреннего карантина растений, качества и безопасности зерна, продуктов его переработки и надзора в области семеноводства Управления Россельхознадозра. Он обвиняется совершении коррупционных преступлений, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

Следствием установлено, что будучи фитосанитарным инспектором, мужчина в 2018–2022 годы взятки. Незаконные вознаграждения от частных компаний предполагали в ответ выдачу сертификатов на продовольствие, вывезенное из карантинной фитосанитарной зоны, без отбора проб и организации лабораторного исследования. За взятки выдано 385 карантинных и 299 фитосанитарных сертификатов.

В рамках уголовного дела на имущество фигуранта наложен арест. Материалы дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.