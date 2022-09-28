Токио, , 13:14 — REGNUM В Японии не состоятся выступления народных артистов РФ Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Любители классической музыки не смогут послушать её в исполнении прославленных российских дирижера и пианиста из-за решения властей страны отменить их концерты. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Валерий Гергиев Meloman.ru

«От того что они поддерживают курс президента России, они не стали менее выдающимися музыкантами», — приводит ТАСС слова Швыдкова о решении Японии, которое он назвал неразумным.

Ранее сообщалось, что симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева должен был стать участником фестиваля российской культуры в Японии. Мероприятие было запланировано на конец ноября — начало декабря 2022 года.

Денис Мацуев Kremlin.ru

Напомним, ранее Япония уже принимала такое же решение в отношении Гергиева и Мацуева в 2020 году. Но тогда оно было связано с пандемией коронавируса. Выступление Венского филармонического оркестра под управлением дирижёра Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева все же состоялось после личной просьбы канцлера Австрии Себастьяна Курца.

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