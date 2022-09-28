Астана, , 13:14 — REGNUM Для проведения цифровизации необходимо развивать инфраструктуру, в том числе и в сельской местности. Об этом 28 сентября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии форума Digital Bridge-2022 в Астане.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом», — заявил Токаев.

Он поручил министерству цифрового развития ускорить покрытие интернетом наиболее удалённых частей республики. Для этого планируется использовать спутниковые системы SpaceX и OneWeb.

Президент сообщил, что власти Казахстана стараются привлечь на национальный рынок самые крупные компании, занимающиеся облачными технологиями.

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