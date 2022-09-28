Уфа, , 13:16 — REGNUM Руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Отклик» Юрий Орда назначен советникам главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из региона в г. Пензе. Об этом 28 сентября сообщил глава администрации города Стерлитамака Рустем Газизов на своей странице в социальной сети.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Многие из вас его хорошо знают. Юрий — руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Отклик». Они занимаются поисками без вести пропавших людей. На днях Юрий Алексеевич был мобилизован и вместе с другими стерлитамакскими ребятами отправился в Пензу на боевое слаживание. Он будет помогать нашим военнослужащим в решении бытовых вопросов, держать связь с родственниками и решать назревшие вопросы ребят непосредственно с главой республики», — сообщил Газизов на своей странице в социальной сети.

Чиновник также сообщил, что в муниципалитете будет организована еженедельная (по пятницам) отправка транспорта в город Пензу для доставки посылок мобилизованным.

Он обратился к жителям Стерлитамака и Стерлитамакского района.

«Вы можете передать вещи, средства гигиены, продукты, и т.д. (обращаем внимание, что не стоит передавать скоропортящиеся продукты, учитывая время транспорта в пути)», — сообщил он.

Сообщается, что первая отправка транспорта состоится 30 сентября в 9:00 часов. Сбор посылок будет происходить в г. Стерлитамаке по ул. Худайбердина, 91 и ул. Худайбердина, 118.

Газизов пояснил, что на коробке или пакете с посылкой нужно написать ФИО мобилизованного и его номер телефона.

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