Копенгаген, , 13:17 — REGNUM Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил на пресс-конференции 28 сентября, что может пройти неделя или даже две, прежде чем район вокруг повреждений газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» станет безопасным настолько, чтобы его можно было осмотреть. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что утечки на газопроводах произошли 27 сентября.

Официальная версия правительства Дании заключается в том, что произошедшее является намеренным актом саботажа. Правительство Швеции, в исключительной экономической зоне которой произошел инцидент, солидаризировалось с датскими коллегами в оценке версии.

Отмети, что ни Дания, ни Швеция пока не называют, кто мог стоять за предполагаемым актом диверсии.