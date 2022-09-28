Копенгаген, 28 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил на пресс-конференции 28 сентября, что может пройти неделя или даже две, прежде чем район вокруг повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» станет безопасным настолько, чтобы его можно было осмотреть. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Напомним, что утечки на газопроводах произошли 27 сентября.

Официальная версия правительства Дании заключается в том, что произошедшее является намеренным актом саботажа. Правительство Швеции, в исключительной экономической зоне которой произошел инцидент, солидаризировалось с датскими коллегами в оценке версии.

Отмети, что ни Дания, ни Швеция пока не называют, кто мог стоять за предполагаемым актом диверсии.