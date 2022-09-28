Москва, , 13:15 — REGNUM Вероятность начала полномасштабной ядерной войны практически равна нулю. Такое мнение выразил учёный-ядерщик Шаяхмет Шайганаков из Казахстана, комментируя заявления западных политиков о возможном использовании ядерного оружия в ходе противостояния России и киевского режима, передаёт «Tengrinews. kz».

Ядерный гриб

«Есть большие стратегические заряды-ракеты. Они уже настолько мощные, что одной бомбы хватит на целый город, как, например, Нью-Йорк. Стоит выпустить одну только ракету с такой бомбой — и начнется ответная реакция. У каждой страны [России и США] где-то примерно по 2 тысячи таких зарядов в арсенале», — пояснил он.

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По словам эксперта, решиться на применение стратегического ядерного оружия могут только «сумасшедшие смертники», поскольку это «равнозначно тому, чтобы подписать себе смертный приговор».

«Тут и Казахстан, и пингвины в Антарктиде — все вымрут. Ядерная зима будет такая, что мало не покажется. Но надеюсь, что до этого не дойдет», — подчеркнул собеседник.

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Вместе с тем учёный отметил, всё же существует некоторая вероятность применения тактического ядерного оружия — такого, которое предназначено для уничтожения противника на небольшом участке местности.

«У них радиационное воздействие ограничивается несколькими километрами. Такое оружие есть и у россиян, и у НАТО», — констатировал Шаяхмет Шайганаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия считает заявления президента России Владимира Путина о готовности применить ядерное оружие якобы «попытками запугивания стран, которые поддерживают киевский режим».