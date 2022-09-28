Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Американский актёр Том Хэнкс поделился мнением о своей карьере в кино. Об этом пишет издание Variety.

Том Хэнкс в роли пилота Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». Реж. Клинт Иствуд. 2016. США

«Никто не знает, как снимать кино, но при этом все считают себя непревзойденными мастерами. Я снялся в целой куче фильмов, и среди них даже есть четыре, которые, по моему мнению, довольно неплохи. Но я до сих пор не перестаю поражаться тому, как картины собираются воедино. Весь процесс, от первой идеи до мерцающего изображения на экране — это настоящее чудо», — заявил Хэнкс. В то же время артист не стал раскрывать названия этих четырёх фильмов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Том Хэнкс присоединился к актёрскому составу фильма «Здесь» Роберта Земекиса. Вместе с Хэнксом в картине сыграют Пол Беттани («ВандаВижн») и Робин Райт («Чудо-женщина»).

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