Москва, 28 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Пришла пора определиться к тем, кто покидает страну на фоне специальной военной операции и мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Свою страну бросают. А затем пересидят время, которое их напугало, станут в очереди назад через границу. Но мы как к ним относимся? Вот вопрос, правильно говорит Толстой. Поэтому нам надо сформулировать отношение, в первую очередь, к молодым людям, мужчинам, которые еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровати и юбки», — заявил Володин.

«Это что такое? А вот те, кто восемь лет под бомбежками, они свой выбор сегодня сделали. И там таких нет. Или не осталось. Они борются за жизнь, за будущее своих детей. Поэтому, действительно, эта тема крайне важная. Надо ее обсуждать. А мы, пожалуйста, бюджетные места, бронь, но вы хотя бы не издевайтесь над теми, кто позицию высказал в поддержку государства», — добавил спикер Госдумы.

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«Идите и молчите, либо думайте о том, в Казахстан или Киргизию поехать, чтобы успокоить родимые души. Об этом речь. Получают все, а сейчас еще безопасность им обеспечивают те ребята, которые надели погоны и пошли защищать страну. Место подвигу есть всегда и везде, но оправдать предательство невозможно», — подчеркнул спикер Госдумы.