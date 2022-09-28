Москва, 28 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Основные параметры проекта федерального бюджета предусматривают постепенное снижение цены на нефть марки Urals в течение ближайших трех лет, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, на 2023 год закладывается цена в $70,1 за баррель, в 2024 году — $67,5 за баррель и в 2025 году $65 за баррель.

Ранее пресс-служба Минфина заявляла, что средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в августе 2022 года составила $74,73 за баррель.