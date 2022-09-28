Москва, 28 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений, что западные «расследователи» обвинят в авариях на «Северных потоках» Россию, отметил в своем комментарии 28 сентября обозреватель Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

27 сентября стало известно о том, что сразу на трёх нитках «Северного потока» произошли разрушения. В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газопровода пока невозможно. По одной из версий, речь может идти о целенаправленной диверсии.

В тот же день, 27 сентября, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал аварию на газопроводе фразой «Спасибо, США». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ поинтересовалась, можно ли считать это «официальным заявлением о теракте».

«Ожидать, что кто-то признает, что диверсию на «Северных потоках» осуществили американцы или англичане, не приходится. В ней вновь обвинят нашу страну. О предвзятости западных «расследований» мы знаем по пробирке Пауэлла, по «химоружию» в Сирии, по сбитому над Донбассом «Боингу»…

Каждый день приносит новые события, поэтому дать какое-то конкретное предложение по нашим дальнейшим действиям сейчас сложно. Тем не менее если моё предположение об ударе по нашей территории в ответ на проведение референдумов окажется верным, то надо отключать транзит газа через территорию, контролируемую Киевом.

Оставляю 5 процентов на здравомыслие и честность европейцев, но, скорее всего, нынешняя европейская верхушка себя уже не спасёт. Судьбу Европы, приговорённой американцами к небытию, сможет изменить только катаклизм. Россия честно этого не хотела, но своим четвертьвековым прогибом под Европу лишь сработала на руку разрушителям. Теперь уже надо довести переворот в европейской политике до конца», — отметил Михаил Демурин.