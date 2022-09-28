Ломоносов, Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Обвиняемого в поджоге здания военного комиссариата в городе Ломоносове (входит в состав Санкт-Петербурга), задержанного ранее злоумышленника арестовали на срок до 23 ноября 2022 года. Об этом 28 сентября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Безработный 20-летний Виктор Мельников обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога»). По версии следствия, ночью 21 сентября он поджёг здание военкомата и повредил помещение по адресу Иликовский проспект, дом 1А. Сумма причинённого ущерба оценивается минимум в 250 тыс. рублей.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении Мельникова под стражу до 23 ноября.

Сторона защиты просила избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ломоносове задержали студента, который хотел поджечь здание военкомата