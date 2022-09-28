Бухарест, , 13:07 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Румынии задержали в порту Констанца на юго-востоке страны крупную партию незадекларированного груза, прибывшего морским путем из Китая. Об этом 28 сентября пишут бухарестская газета Jurnalul.

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По официальной информации, речь идет о двух контейнерах, содержимое которых предназначалось для одной из венгерских фирм. В ходе предварительного осмотра в соответствующих боксах было обнаружено более 10 тыс. аксессуаров для мобильных телефонов на общую сумму в 2,8 млн леев ($540 тыс.).

Товар конфискован. При этом и получатели, и отправители соответствующего груза отказались от каких-либо прав на него. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по борьбе с контрабандой в стране.