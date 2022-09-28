Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM В Свердловской области военкомат никуда не передавал списки граждан, подлежащих частичной мобилизации. Об этом сообщил журналистам врио военкома Сергей Чирков.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Военный комиссариат Свердловской области списки в погранслужбу не передаёт и базу такую не ведёт», — заявил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он сообщил о том, что по всему Центральному военному округу ошибочно были мобилизованы не более 200 человек. Напомним, с 21 сентября в России ведётся частичная мобилизация.