Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Свердловской области военкомат никуда не передавал списки граждан, подлежащих частичной мобилизации. Об этом сообщил журналистам врио военкома Сергей Чирков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Военный комиссариат Свердловской области списки в погранслужбу не передаёт и базу такую не ведёт», — заявил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он сообщил о том, что по всему Центральному военному округу ошибочно были мобилизованы не более 200 человек. Напомним, с 21 сентября в России ведётся частичная мобилизация.