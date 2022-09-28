Москва, 28 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Ситуацию на факультете журналистики МГУ с травлей поддержавшего спецоперацию Госдума оставит на контроле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Этот вопрос нам необходимо оставить на контроле. Что касается этого частного случая, безусловно, Петр Олегович (Толстой, вице-спикер Госдумы от «Единой России»), учитывая, что он уже вмешался, и надеемся, вместе с вами проконтролируем и защитим ребят, сделаем так, чтобы такое было больше недопустимо», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

В целом, по его убеждению, пришла пора ко многому изменить отношение.

«От нас многое зависит. Формируется в семье, в школе, дальше все закрепляется в вузе. Мы с вами сталкиваемся во многом со следствием тех процессов, которые происходили в нашем государстве еще в 80-е, затем укоренились в 90-е, поэтому ваша позиция абсолютно правильная. Ее надо принимать и более жестко проводить», — обратился спикер Госдумы к депутатам.

«Это то же самое, когда мы говорили в отношении деятелей культуры. Любовь с деньгами получили, а как со страной разделить беды, ответственность, нет, лучше на песке лежать. Но оставаться там не будем, но денежки получить опять приедем. Но любви не будет, а возможно и денег», — констатировал Володин.

«Поэтому коллеги! Вот эти темы давайте сейчас обсуждать, давайте сейчас об этом говорить. Давайте помогать, вмешиваться. Там, где есть перегибы, надо их исправлять. Руководители фракции этим занимаются, вмешиваются», — подчеркнул Володин.