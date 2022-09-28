Донецк, , 13:05 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли населённые пункты Каштановое и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Каштанового со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, отмечается, что в 12:35 ВСУ выпустили ещё три снаряда калибра 122 мм по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ленинградской области разработали памятку, где перечислены меры поддержки мобилизованных жителей региона.