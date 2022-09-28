Тбилиси, 28 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Грузинское общество нужно лучше информировать о количестве граждан России, прибывающих в республику, и о мерах, которые принимают власти. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури, сообщает пресс-служба президента.

Salome Zourabichvili Саломе Зурабишвили

«Также важно, чтобы правительство использовало все механизмы, в том числе и формат Совета национальной безопасности, чтобы в обществе больше не возникало вопросов», — говорится в сообщении.

По мнению Зурабишвили, нужно, чтобы жители Грузии видели, что власти учитывают все риски и используют все механизмы для поддержания безопасности. Она также поприветствовала то, что МВД Грузии обнародовало данные о количестве граждан РФ, которые въехали в республику и выехали из неё за последние десять дней.

Напомним, в Грузии ряд оппозиционных лидеров требуют закрыть границу для граждан России, заявляя, что их может слишком много и это будет угрожать национальной безопасности. Представители властей отмечают, что в оппозиции сильно преувеличивают данные о потоке жителей РФ, направляющихся в Грузию.