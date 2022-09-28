Москва, , 13:04 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает на то, что статус соответствия организации всемирному антидопинговому кодексу будет восстановлен к концу 2022 года. Об этом 28 сентября заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Мы ждём восстановления. Мы прошли аудит, ждём его результата. Мы выполняем все решения от 17 декабря. Мы всё выполняем и рассчитываем на позитивное решение», — цитирует Логинову ТАСС.

С 6 по 9 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело аудиторскую проверку работы РУСАДА в онлайн-формате, что было одним из шагов к возвращению РУСАДА статуса соответствия.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял санкции в отношении РУСАДА и российского спорта сроком на два года. В частности, российским спортсменам было запрещено участвовать в международных соревнованиях под своим флагом и гимном.

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