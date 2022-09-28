Москва, 28 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Все в России, включая оппозиционеров, власть и прочие группы населения кроме отпетых мерзавцев, хотят, чтобы Россия победила в нынешнем конфликте с Западом на территории бывшей УССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Пётр Данилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, проигрыш в конфликте станет фатальным для России и станет травмой, которая поставит под вопрос само существование России как государства. При этом совершенно ясно, что выигрывать в конфликте должна существующая система со всеми ее язвами.

«Я считаю, что системе надо помогать выигрывать, помогать, проявляя даже к ней некую деликатность, а не шельмовать ее и не хлестать по щекам и выпячивать все ее темные пятна, которых много… Если эта система не выдержит, то всё, что можно сделать — это создавать своевременно нечто альтернативное, позволяющее в момент, когда эта система не выдержит и начнет трещать под нагрузками, тем не менее выстоять государству и обществу, и это надо делать своевременно», — заявил Кургинян.

По его словам, именно в этом заключается его позиция, которой он придерживается долгие годы своей жизни и которая особенно остро встала в связи с нагрузками, которые легли на систему в связи со спецоперацией и давлением коллективного Запада.