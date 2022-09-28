Херсон, 28 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять регион в состав РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Я как глава Херсонской области на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 сентября глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть воссоединение ЛНР с РФ.

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