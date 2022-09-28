Москва, , 13:03 — REGNUM После недавнего всплеска волатильности рубль снова стабилизировался, расположившись в пределах довольно скромного диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль 27 сентября показала символический рост и сохраняет легкий восходящий уклон сегодня, 28 сентября, с начала сессии повышаясь в пределах 0,5%. Котировки отскочили от июльских минимумов и пытаются отвоевать зоны 58,50 руб.

Российской валюте пришлось немного уступить «американцу», который неустанно обновляет долгосрочные максимумы на международной арене.

Однако в целом позиции рубля выглядят относительно сбалансированно, и в ближайшее время предпосылок для резкого расширения амплитуды колебаний цен не предвидится, учитывая апатичность «россиянина» к внешним и даже внутренним раздражителям.

До конца торговой недели, если общее отношение к риску не улучшится и продолжит питать силы долларовых быков, пара способна вернуться в район 59 руб., но уверенного пробоя уровня 60 руб. пока не ожидается.

При этом среднесрочные риски для рубля сохраняются, хотя уже не так ярко выражены по причине отсутствия спешки властей с возобновлением бюджетного правила», — пояснил эксперт.

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