Нью-Йорк, США, , 13:22 — REGNUM Насир Фаик, представитель Афганистана в ООН, призвал организацию сыграть «более сильную и эффективную роль» и помочь в формировании инклюзивного и ответственного правительства в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил в Совете Безопасности, что этот институт должен способствовать миру и стабильности в стране, используя свои ресурсы, в том числе санкции.

Фаик не имел возможности выступить от имени Афганистана на недавнем заседании Генеральной Ассамблеи. Однако 27 сентября на заседании Совбеза по Афганистану он указал на отсталость Афганистана и утрату страной достижений последних двух десятилетий. Важная часть его выступления была посвящена обеспечению прав женщин, особенно открытию средних школ для девочек.

Он назвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неспособным разрешить кризис в стране и сказал: «Инклюзивная, ответственная и активная властная структура с участием экспертов и надёжных людей из всех слоёв общества с хорошей репутацией и при активном участии женщин может спасти Афганистан от текущего кризиса».

Напомним, Маркус Потцель, заместитель главы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), заявил в Совбезе ООН, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут уважать права всех афганцев и не будут вести конструктивное взаимодействие со странами мира, риск раздробленности, войны, нищеты и изоляции увеличится.

Хотя Фаик призвал к продолжению гуманитарной помощи Афганистану, он подчеркнул, что только законное и ответственное правительство может положить конец экономическому и гуманитарному кризису в Афганистане путём реализации долгосрочных планов развития.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались назначить на место афганского представителя при ООН своего человека, но Потцель заявил, что они не могут обрести международную легитимность без конструктивного взаимодействия с миром, в том числе соблюдения прав человека и формирования инклюзивного правительства.