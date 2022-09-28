Саратов, 28 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В восьмой раз в Саратове состоится Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна». Об этом сообщает пресс-служба мининформации и массовых коммуникаций Саратовской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

Мероприятие пройдет с 29 сентября по 2 октября. Кроме презентации книг, для гостей выставки организуют творческие встречи с авторами изданий, пройдут дискуссии и другие мероприятия.

Участие в выставке подтвердили более 20 регионов России, а также представили книжной индустрии Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM передавало, правительство России планирует открыть в разных регионах страны четыре десятка центров реставрации книг.

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