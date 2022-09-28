Лос-Анджелес, США, , 13:00 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт раскрыла название четвёртой песни из альбома Midnight. Об этом 28 сентября пишет Rolling Stone.

Тейлор Свифт Jana Zills

Ещё один сингл из грядущей пластинки называется Midnight Rain. Ранее Свифт представила названия песен «Question…?», Vigilante Shit и Mastermind.

ИА REGNUM напоминает, что в альбом Midnights войдут 13 треков. Релиз пластинки запланирован на 21 октября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Post Malone вернулся на сцену после госпитализации