Братск, Иркутская область, 28 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило 28 сентября завершении расследования уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия из Братска, обвинённого в мошенничестве.

Домье Оноре. Поймать мошенника

В 2020 г. между директором школы в г. Вихоревка и коммерческим предприятием был заключен контракт на капитальный ремонт входной группы, переустройство в школе тамбура для доступа маломобильных групп населения.

Директор школы достоверно зная, что капитальный ремонт со стороны подрядчика в полном объеме не выполнен, а также работы не соответствуют технической документации, подписала акт о приемке работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющихся официальными документами и содержащие заведомо недостоверные сведения.

В результате подрядчик, действуя путем обмана, совершил хищение бюджетных денежных средств. Ему незаконно были выплачены более 250 тыс. рублей, что привело к необоснованному расходованию средств регионального бюджета.

В настоящее время уголовное дело по обвинению директора предприятия направлено в суд. Ранее директора школы суд признал виновной в служебном подлоге.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года осудили главу Зябинского муниципального образования Братского района, обвинённую в служебном подлоге.

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