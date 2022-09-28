Москва, , 12:58 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам будет предлагать рассмотреть законопроекты, которые внесены в рамках проекта федерального бюджета на 2023–2025 год, на пленарных заседаниях 26 и 27 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Duma.gov.ru

«Мы будем предлагать рассмотреть проект федерального бюджета 26 октября, но для того, чтобы сделать рассмотрение бюджетного пакета более тщательным, мы предлагаем на этот раз разбить рассмотрение на два дня и поэтому будем сегодня просить Совет Государственной думы назначить дополнительное заседание на 27 число, для того чтобы рассмотреть отдельно бюджеты социальных фондов», — сказал Макаров.

По его словам, целый ряд законопроектов, поступивших в пакете, являются законами совместного ведения, поэтому все они в полном соответствии с Бюджетным кодексом РФ рассылаются в регионы для того, чтобы каждый регион мог дать свои заключения.

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