В Комсомольске-на-Амуре вяжут носки для участников спецоперации
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 28 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре клуб рукоделия для пожилых людей «Волшебный лоскуток» запустил акцию по вязанию носков для участников спецоперации. Женщины готовы обучить вязанию всех желающих, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
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Занятия по вязанию проводятся в ДК «Алмаз».
«Вязать носки и организовывать передачу их воинам будем в течение месяца. Это лишь начало. Потом, думаю, займёмся изготовлением варежек и манишек. Очень хочется в такое непростое время оказать военным посильную помощь, подарить то, что действительно окажется нужным и полезным», — сказала руководитель клуба «Волшебный лоскуток» Галина Темникова.
Те, кто уже умеет вязать, может заниматься этим дома, а затем передавать вещи в библиотеку ДК «Алмаз».
Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация сплотила хабаровчан перед общим делом в спасении Донбасса и территорий б. УССР.