Москва, 28 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Власти Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приняли решение об отмене масочного режима, который был введен из-за пандемии коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

При этом маски по-прежнему будут требоваться только в медицинских учреждениях, мечетях, местах отправления культа и общественном транспорте. Авиакомпании будут самостоятельно решать, обязательно ли пассажирам носить маски на борту.

Также в ОАЭ прекращают публиковать данные о коронавирусе. Отмечается, что в разных эмиратах ковидные ограничения могут отличаться.

Как сообщало ИА REGNUM. в Дубае (ОАЭ) бедные люди получили возможность бесплатно получить свежий хлеб.

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