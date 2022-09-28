Астрахань, , 12:57 — REGNUM Несколько случаев ошибочного призыва жителей Астраханской области в рамках частичной мобилизации выявлено при рассмотрении обращений, поступивших на горячую линию 122. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, супруга 35-летнего Рамиля обратилась на горячую линию и сообщила о том, что её муж получил повестку, несмотря на наличие в семье четырёх несовершеннолетних детей, старшему из которых 12 лет. Мужчина а данный момент — единственный кормилец в семье. Сотрудники кол-центра связались с военкоматом, после рассмотрения вопроса мужчина вернулся домой.

Также на полгода получил отсрочку от мобилизации 29-летний Андрей, мать которого находится в реанимации онкодиспансера.

Как сообщало ИА, частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Для ответов на вопросы, связанные с ней, в регионах запущена горячая линия по номеру 122.