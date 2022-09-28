Кливленд, США, 28 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Рэпер Post Malone (Остин Пост) вернулся к концертной деятельности. Об этом 28 сентября сообщает TMZ.

Скриншот YouTube Post Malone

Музыкант анонсировал выступление в Кливленде (США). Однако, как отмечает издание, Post Malone всё ещё проходит лечение после травмы ребра.

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2022 года Post Malone упал со сцены во время выступления — он провалился ногой в открытый люк и ушиб правую часть тела. Спустя неделю после инцидента он вернулся в больницу, так как почувствовал «колющую» боль.