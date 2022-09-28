Абакан, , 12:53 — REGNUM Уборочная кампания продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 28 сентября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, региональный план по уборке зерновых выполнен на 65%.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

На аналогичный период 2021 года было убрано 47,5% зернового клина. Таким образом, в этом году в Хакасии уборочная идёт с опережением.

В некоторых хозяйствах урожайность составляет 25-35 ц/га. В целом на сегодня в республике обмолочено 55 тыс. га зерновых, намолот составил 106 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 19,3 ц/га.

Пшеница убрана более чем на 71% (в прошлом году — 52,4%). Скошено и обмолочено 35 тыс. га, намолочено 76 тыс. тонн. При этом в 2021 году были выше показатели урожайности (25,6 ц/га).

В минсельхозпроде подчеркнули, что в этом году общая площадь под пшеницей увеличилась почти на 8 тыс. га. Почти на 1 тыс. га выросла площадь на посевах ячменя. В настоящее время убрано 74% (3,6 тыс. га), намолочено 6 тыс. тонн. Урожайность — 17 ц/га.

Скошено и обмолочено 14 тыс. га овса (54%). Намолот — 22 тыс. тонн. Средняя урожайность — 16 ц/га.

По предварительным данным, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе составит около 125-130 тыс. тонн (в 2021 году — 155 тыс. тонн).

Добавим, синоптики прогнозируют установление временного снежного покрова в Хакасии. Аграрии опасаются, что это повлияет на уборочную кампанию в северных районах. Между тем в полях пока остаются немалые площади зерновых. Существует вероятность снижения урожайности в целом по Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Ростовской области в 2022 году соберут более 15 млн тонн зерновых культур.

Читайте также: Ростовская область в 2022 году соберёт более 15 млн тонн зерна