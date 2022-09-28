Сеул, 28 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. 28 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

В настоящее время военные анализируют дальность полета и характеристики ракет.

Известно, что это шестой пуск ракет с момента инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября из окрестностей северокорейской провинции Пхёнан-Пукто был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Ракета пролетела около 600 км. Максимальная высота полета составила около 60 км, а скорость — 5 Махов.