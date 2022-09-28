Рабат, , 13:00 — REGNUM Власти Испании одобрили отправку марокканских рабочих для работы в секторе сельского хозяйства. Об этом 28 сентября сообщает Hespress.

Мигранты

По данным журналистов, окончательные цифры мигрантов были одобрены во время работы марокканско-испанского координационного совещания. В испанскую провинцию Вильба будут направлены 15 350 работниц из Марокко, которые займутся уборкой урожая клубники, что на 5000 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ожидается, количество трудовых мигрантов из Марокко будет также увеличено в ряде других регионах Испании. При этом отмечается, что 11 000 рабочих из предыдущей партии вернутся домой в течение ближайших недель.

По информации журналистов, соглашение должно послужить экономическому росту двух стран, которые рассматривают возможности для расширения сотрудничества в сфере экономики.