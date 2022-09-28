Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект федерального уровня о продлении договоров аренды без торгов на все объекты недвижимости. Законодательную инициативу в парламенте представила депутат от фракции КПРФ, глава комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Проект о законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был рассмотрен в первом чтении. Представлявшая его Иванова напомнила, что антимонопольное законодательство не позволяло продлить договоры аренды на следующий срок без торгов, поэтому необходимо внести поправку, которая будет касаться всей недвижимости.

«На всех Оперативных штабах мы говорили о том, что необходимо такую меру поддержки внести для иного имущества, то есть недвижимого имущества. Закон касается помещений прежде всего зданий, сооружений, частей зданий, частей помещений. И не забываем, что этот же закон будет касаться и причалов частей набережных, с которыми у нас такие скандальные ситуации возникли», — отметила Ирина Иванова.

В случае принятии этой поправки продлевать договоры можно будет не более, чем на три года на все помещения и сооружения. В случае принятия законопроекта арендатор сможет обратиться с просьбой по продлению договора до 1 марта 2023 года, однако в конечном итоге сроки могут сдвинуть.

За принятие законодательной инициативы проголосовали 47 депутатов. Иванова попросила время на внесение поправок сроком до конца 30 сентября.