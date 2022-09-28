* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 12:50 — REGNUM Маркус Потцель, заместитель главы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), заявил 27 сентября в Совете Безопасности, что из-за отсутствия изменений в политике и действиях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большое количество стран потеряли терпение по отношению к этой группировке. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, после прихода к власти радикалов произошло «больше плохих событий, чем положительных сдвигов».

Потцель предупредил, что продолжение политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), такой как монополия на власть и лишение женщин и девочек прав, может привести Афганистан к «хрупкости, изоляции, бедности и гражданской войне».

«С сожалением должен сказать, что многие члены международного сообщества потеряли терпение по отношению к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указал он.

Тем не менее, Потцель призвал страны всего мира продолжать сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оказывать поддержку афганскому народу не только в виде гуманитарной помощи.

По словам замглавы UNAMA, некоторые официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признали, что их ограниченные достижения, такие как обеспечение безопасности, постепенно сводятся на нет, так как «вооружённые столкновения и крупные теракты свидетельствуют о постоянном росте инцидентов в области безопасности в Афганистане».

Он раскритиковал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что они не воспринимают всерьёз угрозу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли критику США в связи с нарушением соглашения в Дохе за укрывательство террористических организаций. Однако Потцель сказал, что присутствие лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок «ставит под сомнение обязательства и позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении борьбы с терроризмом».

В своём докладе Совету Безопасности Потцель, не обвиняя напрямую талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушении прав человека и совершении военных преступлений в Панджшере, заявил, что опубликованные отчёты, изображения и видео «свидетельствуют о серьёзных нарушениях прав человека в Панджшере».

Экономика Афганистана оказалась под тяжёлым бременем международных санкций и изоляции после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что привело к ужасающей гуманитарной ситуации. В Совете Безопасности Потцель выступил за продолжение гуманитарной помощи и взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, но сказал, что эта помощь не предотвратит экономический коллапс Афганистана.