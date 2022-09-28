Москва, , 12:49 — REGNUM К месту постоянной дислокации на Камчатке прибыли атомные крейсеры «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А») и «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М»), которые перешли с Северного на Тихоокеанский флот ВМФ РФ. Об этом 28 сентября сообщает Минобороны России.

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске

«Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 885А, «Борей-А») «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск», совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что значительная часть пути протяженностью порядка 5500 миль были пройдена названными атомными подлодками подо льдами Арктики.

При этом отмечается, что подводный крейсер «Новосибирск» в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022» осуществил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» по морской цели из акватории Чукотского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, вошли три китайских сторожевых корабля.